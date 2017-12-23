هاني رسلان: نظام السودان يرى مصر عدوا ويتحالف مع إثيوبيا وقطر لتهديد أمنها

قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر فى حاجة لسياسات جديدة فى التعامل مع القارة الأفريقية، ويجب إعادة تموضع الدولة المصرية فى المنطفة وفى ظل الظروف الراهنة، لمواجهة التحديات التى تحيط بها.
وأضاف رسلان، خلال كلمته فى المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، صباح اليوم السبت، تحت شعار (العلاقات المصرية – الأفريقية… نحو آفاق جديدة)، أن مصر فى حاجة لمزيد من الجهد فى تحركاتها الخارجية مع ضرورة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتحركات داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك تحركا إيجابيا فى أفريقيا لكنه يحتاج للمزيد لمواجهة التهديدات الوجودية وعلى رأسها أزمة المياه.
وأكد رسلان أن النظام الحالى فى السودان يصنف مصر بأنها دولة عدو، وأن هذا واضح تماما فى كل وسائل الإعلام والصحف السودانية، وأن النظام الحالى يرى مصر خصما وعدوا، وبالتالى تنسق مع التنظيمات الإرهابية فى ليبيا وتتحالف مع قطر وإثيوبيا، وبالتالى تعمل على تهديد مصر ومصالحها.
وأوضح الخبير الأفريقى أن النظام السودانى يؤوى عناصر إرهابية ومطلوبين من جماعة الإخوان الإرهابية، تهدد أمن واستقرار مصر.
كتب محمود محيى
اليوم السابع
2 التعليقات
ابومحمد
2017/12/23 at 9:51 م (UTC 2) رابط التعليق
يا دوب انت فهمت
اي دكتوراة عندك هاني رسلان
كل الكلام الانت قلتو حقيقة بس بنجامل ابناء جلدتنا الربنا ابتلاهم بالانتماء ليكم
وعلى فكرة قريب مقر الاخوان حا ينتقل من تركيا للسودان بس استنى شوية خلي القواعد التركية والروسية تخلص
ونستلم الاسطول الجوي وممكن نتحالف مع اسرائيل ضدكم
ونصيحة شوفو ليكم مصادر مياه غير النيل عشان نحن حا نكتفي اولا وما زاد ان كان هناك سيذهب شمال اوشمالا شرقيا حسب المعطيات و حلايب راجعة راجعة
sudani
2017/12/23 at 10:04 م (UTC 2) رابط التعليق
الرجل دا لا عقل له نهايء كلامه غير يرتد ضد مصر ما بيسوي شيء السودان ما قال انه عدوا انتو عرفتوا براك لو عايز يبقي عدوا بيعلنها ما بيخاف منك هو انت عندك ايه مثلا يخوف دا انت عايش علي المساعدات اسا لو السودان اقتنع يبقي عدوا لمصر وتصرف علي الاساس دا حيكون موقفكم شنو لو مثلا انضمينا لاتفاقيه عنتيبي ولا بنينا مع اثيوبيا تلاته اربعه سدود تانيه ونادينا انه مياه النيل توزع بالتساوي لانه ما معقول دوله مصب تاخد اغلب مياه النيل وهي ما مصدره حيكون تصرفك شنو غير الجعجعه الفاضيه تماما زي ما سويت في سد النهضه وتنزل علي فشوش انت عامه شخص موهوم وليست لديك اي امكانيات خبير ولا حتي غفير