برلمانيون يتهمون السلطات المصرية بالتخطيط للسيطرة على وادي العلاقي

كشفت كتلة نواب البحر الأحمر بالمجلس الوطني عن تحركات تقوم بها السلطات المصرية بمثلث حلايب المحتل لتحريض المواطنين على الحكومة ومناهضتها من أجل تمصير حلايب.
وقال أحمد عيسى عمر ممثل دائرة حلايب بالبرلمان في تصريح لـ(smc) إن السلطات المصرية لم تتوقف عند إحتلال مثلث حلايب فقط بل تخطط للسيطرة على منطقة العلاقي التي تبعد (4) كيلومترات من المثلث، مشيراً إلى أن السلطات المصرية فتحت باب التجنيد للمواطن السوداني داخل حلايب للإنضمام إلى القوات النظامية المصرية (الشرطة وحرس الحدود)، وزاد لكن المواطنين رفضوا الخطوة.
(smc)