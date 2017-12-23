مدير مستشفى الذرة: لا وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع

قطع مدير عام مستشفى الخرطوم للأورام (الذرة) د. “خاطر يوسف” بعدم وجود وفيات وسط العاملين بسبب الإشعاع، وقال إن المستشفى حاصلة على رخصة العمل من معهد السلامة الذي يتبع للطاقة الذرية مما يؤهلها لتقديم خدمات في بيئة سليمة من أي مخاطر علماً بأن المستشفى قد منحت هذه الرخصة بعد استيفاء كافة متطلبات السلامة وزيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المستشفى تتبع إجراءات السلامة للعاملين بالأشعة العلاجية ويتم قياس نسبة التعرض للإشعاع عن طريق أجهزة خاصة( TLD ) ويتم حساب الإشعاع دورياً عن طريق وكالة الطاقة الذرية .وكشف “خاطر” أن تسريب الأخبار المغلوطة من قبل بعض العاملين في المستشفى لخلق البلبلة وعدم الاستقرار بينهم.
فاطمة عوض
المجهر السياسي