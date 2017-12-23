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جرائم وحوادث

2017/12/23

2017/12/23


سجن رجل اعتدى على جارته داخل منزلها بسبب الأطفال



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أقدم رجل على ضرب جارته في مشاجرة وقعت بينهما بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل.
وبحسب مصدر تحدث لـ(المجهر) أن الرجل كان قد هاجم السيدة في منزلها واعتدى عليها بالضرب، مسبباً لها جروحاً في جسدها، وذلك بسبب مشاكل الأطفال، مما دفع السيدة بعد إسعافها إلى المستشفى، إلى تدوين بلاغ في مواجهته، حيث تم توقيف الرجل والتحقيق معه بعد اكتمال التحريات، وضع ملف القضية أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية التي استمعت لكافة الأطراف وتوصلت المحكمة إلى إدانة الرجل، وقضت بحبسه شهراً وألزمته المحكمة بدفع تكاليف علاج للشاكية.

المجهر السياسي

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