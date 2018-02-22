أهالي (14) قرية جنوب جبل أولياء تشتكي من الباعوض وتطالب بالتحقيق

طالب اهالي القرى والمناطق الواقعة جنوب شرق جبل اولياء، البرلمان وحكومات ولايات (الخرطوم، النيل الابيض والجزيرة) بإجراء تحقيق بشأن مزارع (الرودس) ضمن مشروع سندس الزراعي، واشتكوا من انتشار الباعوض بكثافة ما انعكس سلباً على اوضاعهم الصحية بانتشار امراض الملاريا.
وهدّد الاهالي حسب تصريح صحفي أمس، بتنفيذ وقفة احتجاجية امام مكاتب ادارة مشروع سندس الزراعي للمطالبة بوقف زراعة المحصول، وكشفوا عن احتجاز السلطات عدداً من ابناء المنطقة على خلفية الحرائق التي اشتعلت في المشروع مؤخراً.
وذكر الاهالي أن الباعوض تسبب في تفشي الملاريا، واشاروا الى انهم دفعوا بشكوى الى والي ولاية الجزيرة، بجانب جلوس بعض اهالي القرى مع معتمد القطينة لتبليغه بالامر بعد ان فشلت كل محاولاتهم مع ادارة المشروع.
يذكر ان تلك القرى تشمل (الشيخ الياقوت، الشيخ الأمام، ود جار النبي، ود الكريل، دار الأسد، الغدير، ود الهبيل، ام منقار، ملسا، حبيب الله، ام كويع، الصفا، والمروة، ام دوينيب، الشكابة، الكريمت والكبوراب).
صحيفة الجريدة