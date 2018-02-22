البرلمان يحذر من التساهل في منح الجوازات والجنسيات السودانية للأجانب

حذرت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان من خطورة التساهل في منح الجوازات والجنسيات السودانية للاجانب، وشددت على أن التساهل من شأنه تحويل السودان من دولة معبر في الاتجار البشر الى دولة منشأ، ولم تستبعد ان تشكل (جريمة الاتجار) عائقاً امام اعفاء ديون السودان الخارجية.
وشددت نائبة رئيس البرلمان على ضرورة مراجعة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ووصفت عقوباته بـ (التافهة) وغير (الرادعة)، رغم ان اقراره تم بعد معاناة لتباين الآراء فيه بين جهاز الامن والمخابرات ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وانتقدت بدرية لدى مخاطبتها ورشة عمل (رؤية الاطار القانوني الوطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر) التي نظمتها لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع (مدا) يوم أمس، التساهل في منح الجوازات والجنسيات السودانية للاجانب، وحذرت من تحول السودان من دولة معبر الى منشأ، ولم تستبعد ان يتخذ المجتمع الدولي (الاتجار) حجة لعدم اعفاء الديون الخارجية، وقالت (لو استمر الوضع هكذا ممكن ما يلقو حتة يختونا فيها)، وانتقدت عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وطالبت البرلمان بمراجعة ومراقبة ادائها.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
2 التعليقات
Majdy
2018/02/22 at 11:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
كنت فى القنصليه السودانيه بجدة وشاهدت ألوان مختلفه من البشر طبعا غير سودانيين لكن يحملون الجنسيه والرقم الوطنى وساعون فى إستخراج جوازات هل هناك قانون جديد للتجنيس انا أعلم تمام العلم بأن قانون الجنسيه القديم لا يسمح بهذا وفى حالات نادره يمنح جنسيه بالتجنس فقط أفتونا ماذا جري ؟؟؟؟؟
دوساني
2018/02/22 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
زميلنا في العمل تشادي ..اخبرني بان اغلب جماعتهم استلموا جوازات واوراق ثبوتيه سودانيه من قنصليه جده والسفارة السودانية في الرياض …. حسب قوله تدفع بس