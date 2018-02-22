نيابة أمن الدولة تفرج عن (8) من طلاب دارفور بالضمان

أفرجت نيابة أمن الدولة، يوم الأثنين الماضي، عن (8) طلاب من دارفور، بعد اعتقالهم من قبل السلطات بالخرطوم في (13) من شهر سبتمبر الماضي.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، إن وكيل نيابة أمن الدولة صرح بإجراء ضمان لعدد (8) طلاب من دارفور، اعتقلوا في سبتمبر الماضي عقب تنظيم مخاطبة سياسية في المحطة الوسطى ببحري.
وأضاف البيان (اشترطت النيابة في حالة الإخلال بالضمانة الغرامة (100,000) جنيه.
وتابعت الهيئة انه قبل (3) أسابيع تم تحويل الطلاب إلى نيابة أمن الدولة ومكثوا فيها (23) يوماً وانه خلال تلك المدة لم يتم التحري معهم وتم توجيه تهم تتعلق بجرائم أمن الدولة، ونوه البيان الى ان هيئة الدفاع قدمت طلباً لإحالة البلاغ للمحكمة، إلا ان النيابة لم ترد.
صحيفة الجريدة