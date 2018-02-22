حريق يقضي على (400) منزل بمحلية السنوط بغرب كردفان

قضى حريق وصف بالهائل شب مساء الثلاثاء الماضي بقرية برتي الشحيطة التابعة لإدارية كدام بمحلية السنوط بولاية غرب كردفان، على جميع منازل القرية وألحق أضراراً بممتلكات المواطنين.
وقال صلاح محمدي وهو أحد أبناء القرية لـ (الجريدة) أمس، إن الحريق شب بسبب الغبار والأتربة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام السابقة.
وأضاف أن الحريق قضى على 400 منزل مبنية بالقش، وأوضح أن عدد الأسر المتضررة بلغ 63 أسرة تعيش الآن في العراء وتفترش الأرض، وتابع أن الحريق ألحق أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين وقضى على جميع محاصيلهم الزراعية مثل (الدخن والذرة والفول السوداني والكركدي)، بالاضافة الى تسببه في نفوق عدد من الماعز والضأن، إلا انه لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
ووتابع صلاح ان معتمد محلية السنوط أبو القاسم الحريكة زار القرية فور سماعه الخبر، ووجه بحصر كل الخسائر، ودعا صلاح جميع المنظمات العاملة بالولاية للتدخل وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.
الخرطوم: محمد الفاتح همة
صحيفة الجريدة