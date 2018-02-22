حملات بالطائرات للقضاء على مزارع المخدرات بالردوم

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة محمد عبدالله النعيم، عن حملات بالطائرات والعربات ذات الدفع الرباعي للقضاء على مزارع المخدرات في منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور، مؤكداً التعامل بحسم مع عصابات المخدرات داخل الجامعات.
وأكد مدير عام الشرطة هاشم عثمان الحسين لدى مخاطبته ختام فعاليات الملتقى السنوي لمديري الإدارات الولائية لمكافحة المخدرات، يوم الخميس بالخرطوم، دعمه الفني واللوجستي والمالي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتضطلع بدورها في القضاء على المخدرات بالبلاد. وقال إن توفير الدعم والآليات والإمكانات استراتيجية تتبناها قيادة الشرطة من أجل النهوض بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
من جهته، توعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محمد عبدالله النعيم، عصابات ترويج المخدرات في الجامعات والمدارس بالحسم، متوقعاً القضاء على مزارع المخدرات في منطقة الردوم بعد حصول إدارة مكافحة المخدرات على طائرات ومركبات ذات دعم رباعي للقضاء على المخدرات بمناطق إنتاجها.
وكشف عن تنسيق مع القوات الإثيوبية لمكافحة المخدرات، مشيراً للاستمرار في حملات التوعية بولاية شرق دارفور وحظيرة الردوم وفي الوديان والغابات والجامعات والمدارس ووسط فئات الشباب.
وأكد النعيم -بحسب وكالة السودان للأنباء- أهمية دور الإعلام في التبصير بخطورة المخدرات وتغيير نظرة المجتمعات المستهدفة في الردوم بأهمية اللجوء لزراعة المحاصيل البديلة لخلق التنمية والنهضة.
الشروق.