قادة الكنائس: التقارير الغربية عن الحريات الدينية تسعى لتشويه صورة السودان

إستنكر قادة الكنائس السودانية صدور تقارير غربية تحوي معلومات مغلوطة عن أوضاع حرية الأديان في السودان، مؤكدين أن هذه التقارير تسعى لتشويه صورة السودان.
ونفت القسيسة تريزا فيليب القسيسس الإداري في الكنيسة الخمسينية تعرض أي لكنيسة للهدم، متهمة البعض بمحاولة ترويج الأكاذيب لأنهم لم يجدوا مناصب في الكنائس.
من جهته أكد القس حمد محمد صالح رئيس مجلس الطائفة الإنجيلية أن المسيحيين يمارسون عباداتهم في الكنائس بكل حرية. واستغرب صدور تقارير بناء على معطيات غير واضحة، مؤكداً تعاونهم مع وزارة الارشاد التي تهتم بتقديم التسهيلات اللازمة لهم لممارسة شعائرهم الدينية.
واشار أن السلطات تتعاون معهم في منح التصاديق لإقامة الكنائس ومؤخراً تم منحهم قطعتي أرض في مدينة كوستي لتشييد كنيسة عليها.
smc.
1 التعليقات
عادل
2018/02/22 at 10:49 م (UTC 2) رابط التعليق
حمد محمد صالح …