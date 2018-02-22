زوجة تفتح بلاغاً ضد فنانة معروفة وتتهمها بـ(شلب) زوجها

دونت زوجة بلاغاً في مواجهة فنانة شهيرة بعد اعتداء الاخيرة عليها عقب مطالبتها لها بالابتعاد عن زوجها .
وتشير مصادر صحيفة السوداني الى أن الزوجة أكتشفت وجود علاقة ما بين زوجها والفنانة، الأمر الذي جعلها تواجه الفنانة بالحقائق مما أثار غضب الأخيرة ودفعها لاعتداء على الزوجة التي لم تتوانى في فتح بلاغ في مواجهة الفنانة، هذا ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات خطيرة جداً في هذا الموضوع .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عادل
2018/02/22 at 10:57 م (UTC 2) رابط التعليق
يانسوان إستهدن بالله الرجال مامن قلهم
ويامرأة احترمي نفسك واقدري على راجلك
بدل تتهمي الغنايات وتجيبي لنفسك الضرب