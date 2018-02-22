السجن والغرامة لمُؤذِّن تحرّش بطفل في الحلفايا

أوقعت محكمة حماية شؤون الأسرة والطفل في بحري برئاسة القاضي عارف محيى الدين، حكماً بالسجن (7) سنوات والغرامة (5) آلاف جنيه لمُؤذِّن بمنطقة الحلفايا، حيث أدانته المحكمة وفقاً للمادة (45) ج المتعلقة بالتحرش من قانون الطفل وذلك بعد رصد البيِّنة وتقرير الطبيب الذي أكد وجود كدمات وخدوش في المنطقة.
وتشير تفاصيل البلاغ المُدوّن بقسم شرطة حماية شؤون الأسرة والطفل- حسب التيار اليوم الخميس – أبلغ الشاكي أنّ طفله البالغ من العمر (8) سنوات تعرض للاغتصاب من قبل مُؤذِّن الجامع، وقال إنّ المتهم قام باستدراج الطفل واعتدى عليه بمنزله وبعد عودة الطفل أخبر والدته بما فعله به المتهم، وبذلك توجّه والد الطفل لمُواجهة المتهم، وعليه تم القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة ودُوِّن بلاغٌ في مواجهته تحت المادة (45)ج، وبعد إخضاع الطفل للطبيب الشرعي بمُوجب أورنيك (8) جنائي، وجاء تقرير الطبيب الذي أكّد التحرش الذي تعرض له الطفل، وبعد اكتمال التحريات وجّهت له النيابة تهمة تحت المادة (45) ب المتعلقة بالاغتصاب من قانون حماية الطفل، وتمّت إحالة البلاغ للمحكمة التي استمعت للشاكي والمتحري الذي قدم مستندات الاتهام تقرير الطب الشرعي، كما تمت مناقشته من قبل هيئتي الدفاع والاتهام وبعد الاستماع للشهود واستجواب المحكمة للمتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، كما استمعت المحكمة لشهود الدفاع وتقرير الطب الشرعي الذي أوضح وجود خدوش وكدمات بسيطة بمنطقة الشرج وبعد الاستماع للقضية ورصد البيِّنة أُصدر الحكم.
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
ودموسي
2018/02/22 at 10:50 م (UTC 2) رابط التعليق
مافيش مؤزن مسجد غير اسلامين
يعني الاساليب البشعة دي تابعة للاسلاميين
والاعازة بالله منكم ومن سلوككم الغزر