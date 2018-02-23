أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الجمعة 23 فبراير 2018م
صحيفة الجــوهــرة الريـاضــيـة :
*أعتبر تجاوزه لــ’بطل الكونجو’ تأكيد على قيمته وطموحه
*”فــاريـاس” المــوانىء التـوغـولي منافس جدير بالإحترام
*الهـلال يطير 3 مارس إلى لــومي… المدير البرازيلي يوجه بسفر “موفد المقدمة”… ويطلب أقصر رحلة طيران
*الأزرق يؤدي المران الرئيسي بـ”الأكاديمية”.. يتوجه صـوب ‘عطبرة’ وبشـــه يصرح : نجحـت في مهمة المهاجـم الـوهمي
*الاوضاع تنفجر في المـريخ… الوزير يخاطب الشرطة لتسليم لجنة ود الشيخ إدارة النادي… والفوضى تضرب تكوين *بعثة الاحمر لبورتسودان
صــحــيــفة الـــــصــدى :
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﻪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﻟﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﻧﻲ : ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﺷﺮﻋﻲ .. ﻣﺆﺳﻒ ﺍﻥ ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭﺳﺄﺗﺮﺃﺱ ﺑﻌﺜﺔ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ
صحيفة الــدار “الملحق الـرياضي” :
*نجوم المريخ يفجرونها عبر “الدار” : مجلس سوداكال ومدني مسؤولية وداع الاحمر للابطال
*غليان في المريخ بعد الوداع الافريقي الحزين والامين العام يستقيل
*الهـلال يجري البروفة الرئيسية لموقعة فهود الشمال
*السودان يستقبل كأس العالم في حدث فريد.. الرهيب يواجه هلال التبلدي وملوك الشمال في ضيافة كوبر في الممتاز اليوم
*المريخ يطير اليوم إلي بورتسودان
صــحــيــفة الــــزعــــيــم :
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﻪ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻪ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﺘﺪﺭﺏ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺁ ﻟﻠﺴﻮﻛﺮﺗﺎ .. ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﺎﺯﺩﺍ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻃﺎﺭﻕ ﺳﻴﺪ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .. ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ .
العناوين العالمية :
* آرسنال يواصل حملته الأوروبية رغم السقوط المفاجئ
* ميلان ودورتموند يعبران لثمن نهائي الدوري الأوروبي
* ليون ولاتسيو إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي
* لايبزيج يفلت من ريمونتادا نابولي في الدوري الأوروبي
* أتلتيكو مدريد يتجاوز كوبنهاجن بسهولة
* لايبزيج يفلت من ريمونتادا نابولي في الدوري الأوروبي
* رسميا.. روبيرتو يوقع عقده الجديد مع برشلونة
* وفاة شرطي إسباني خارج أسوار ملعب بيلباو
* يويفا ينعى ضحية أحداث ملعب سان ماميس
* ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني يتعاقد رسميا مع مونتاري
* صحف إسبانيا تتوقع رحيل بيل عن ريال مدريد
* مفاجآت فينجر تهدد اللقب الأول لجوارديولا مع مانشستر سيتي
* الاتحاد الإسباني يطوي صفحة الشكوى ضد بيكيه
* إدارة وست بروميتش تقرر إعادة شارة القيادة لإيفانز
* إنزاجي مدرب لاتسيو يتمنى تجنب فريقي آرسنال وأتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي
* فينجر يقلل من أهمية الخسارة المفاجئة
* سيميوني يلمح لرحيل كاراسكو إلى الصين
* بلاتر يؤيد استضافة المغرب مونديال 2026
* نزاع بين برشلونة وبنفيكا بسبب المنبوذ دوجلاس
* آرثر لاعب وسط جريميو البرازيلي يعترف باقترابه من برشلونة
* الدوري الصيني يحاول إغراء توريس
* ويلشير: استهنا بأوسترسوند قليلًا
* الجزيرة يُزيد متاعب البقعة في الدوري الأردني