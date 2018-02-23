مجلس المريخ السوداني يرفض استقالة المعتصم

رفض مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، والذي تم حله مؤخرا، الاستقالة، التي تقدم بها، الأمين العام، طارق سيد المعتصم.
وناقش مجلس المريخ المنتخب، في اجتماعه، الذي عقد اليوم الخميس، أمر استقالة الأمين العام، ولكنه رفضها بالإجماع، وأوقف عملية إرسالها إلى مفوضية الرياضة بولاية الخرطوم.
وأعلن المجلس، تماسكه والاستمرار في نشاطه الطبيعي ووضعه الشرعي، باعتباره مجلس منتخب، يملك حق إدارة النشاط بالنادي، بصفته مفوضا من الجمعية العمومية.
وقال محمد جعفر قريش، نائب رئيس المريخ، في تصريح ل، إنهم باشروا مهامهم في الاهتمام بفريق الكرة.
وتابع “قمنا بحجز تذاكر الطيران، لسفر الفريق إلى بورتسودان، لمواجهة حي العرب بالدوري الممتاز، السبت المقبل”.
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