“البشير” يزور مدير جهاز الأمن السابق “محمد عطا” في منزله

سجل رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، أمس (الخميس)، زيارة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول “محمد عطا”، في منزله بحي كافوري. ورافقه في الزيارة وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومدير عام مكاتب رئيس الجمهورية “حاتم حسن بخيت”، ووالي الخرطوم “عبد الرحيم محمد حسين”.
وقالت مصادر رفيعة إن الزيارة استغرقت أكثر من ساعة وكانت ودية اجتماعية. وأعفى الرئيس “محمد عطا” من منصبه في الحادي عشر من فبراير الجاري وعين بدلاً عنه “صلاح عبد الله” “قوش”، وانتهت إجراءات التسليم بين مديري الجهاز بعد خمسة أيام من تاريخ التعيين، بعد ذلك أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين “عطا”، سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص. وعادةً يُعين الرئيس في منصب “القطاع الأول الخاص” في وزارة الخارجية، كبار السياسيين والقادة والوزراء السابقين ومن شغلوا مواقع حساسة في الدولة.
وراجت أنباء في وقتٍ سابق، أن “عطا” سيُعين سفيراً للسودان في واشنطن، لكن لم يؤكد أي مسؤول ذلك، كما أعفى الرئيس نائب “عطا” السابق “أسامة مختار” في العشرين من فبراير الجاري وعين بدلاً عنه “جلال الدين الشيخ”.
المجهر
1 التعليقات
حمدتو
2018/02/23 at 11:10 م (UTC 2) رابط التعليق
تعيين مسؤول الامن الاول بوزارة الخارجية وارساله خارج البلاد يدل بوضوح ان من تولوا امرنا في هذا البلد لا علاقة لهم بهذا بالوطن وانهم ينفذون اجندة خارجية
هذا صندوق اسود يجب الحفاظ عليه بتعيينه مستشارا او وكيل وزارة او وزيرا للداخليه ، يجب ان لا يخرج من هذا البلد باي حال من الاحوال .
لا نستغرب ذلك طالما كان صلاح قوش يسافر كما يشاء لشركاته خارج البلد
لنا الله