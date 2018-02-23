البرلمان يطالب برفع قيمة التمويل الأصغر لـ(100) ألف جنيه

طالبت نائب رئيس البرلمان، “بدرية سليمان”، برفع قيمة التمويل الأصغر من (50) ألف إلى (100) ألف جنيه، وشددت على ضرورة عدم التخوف من السداد.
ونادت “بدرية”، خلال مخاطبتها ورشة عُقدت بالبرلمان، عن الأثر الاقتصادي للتمويل الأصغر على الأسر المنتجة، أمس (الخميس)، نادت بتحويل نوادي سيدات الأعمال في الولايات إلى اتحاد قومي.
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، “علي محمود”، على ضرورة تطوير آليات الضمان للتمويل الأصغر وإجراء دراسات متخصصة فيه، وطالب بتضمين المرأة النازحة في مظلته لحاجتها للتمويل. وقال إن التمويل الأصغر يساعد على زيادة الإنتاج، ودعا لدعم المشروعات الصغيرة لسد فجوة الإنتاج.
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