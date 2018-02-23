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عالمية

2018/02/23

2018/02/23


ترامب متفاخرًا: أنا من أنجح رؤساء أميركا



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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه من أنجح حكام أميركا، وأن إدارته هي واحدة من أفضل الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر للمحافظين في ميرلاند اليوم، أن إدارته أثبتت خلال عامها الأول أنها من أنجح الإدارات في تاريخ الرئاسة الأميركية، وحققت أكثر مما وعدت به.

ولفت ترامب إلى أنه أكثر صرامة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في التعامل مع الملفات التي تهم بلاده.

وفي ديسمبر الماضي اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ليؤكد أنه أول رئيس أميركي يلتزم بهذا الأمر في برنامجه الانتخابي.

المواطن

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