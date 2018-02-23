الهندي عزالدين: متى نتعلم (الظرافة)؟!

يحتاج الكثيرون منا في المجتمع السوداني إلى جهد جبار وتدريب دائم ومستمر، لترقية سلوكنا الحضاري، فمشهد الشارع العام في كل تفاصيله ينبئ عن (ثقافة رعوية) ما زالت متأصلة فينا، تماماً كما وصفها عدد من الباحثين والمفكرين من بينهم الدكتور “النور حمد”.
{ فمئات الآلاف من البشر الذين يقودون يومياً المركبات العامة أو سياراتهم الخاصة أو يستقلون ركاباً تلك المركبات صباحاً ومساءً، فضلاً عن المشاة العابرين للطرقات دون وعي ومعرفة بقواعد المرور، أكثرهم يشكل مظهراً سالباً لمجتمعنا الذي ما يزال متأخراً في التعاطي مع التطور الحضري الهائل في العالم.
{ لو أن كاميرا تلفزيونية عرضت بضعة مشاهد ترصد حركة الناس والسيارات بأحد شوارع الخرطوم، وعرضتها على مواطن العالم الأول في أوروبا، لكان الأمر مثيراً للعجب والغضب في آن واحد!
{ انظر حولك، سترى لا محالة أحدهم يقذف بقارورة مياه صحية أو غازية من نافذة سيارة خاصة أو حافلة عامة تسير أمامك!
{ تابع الرصد، سيفاجئك مواطن يعبر الشارع دون مبالاة، يمنحك ظهره ووجهه إلى الأمام في كبرياء غريب، ولسان حاله يقول: (ياخ ما يقيف هو.. مستعجل ليه؟!)، وقد تبلغ به الجرأة إذا استخدم السائق (البوري)، أن يعود ويقف أمام العربة متحدياً: (أضربني بالله)!! شاهدت مثل هذا التصرف الانتحاري أكثر من مرة في الخرطوم، وطبعاً هذا لا يحدث إلا في السودان، حيث لا يعبر المشاة الشوارع في العالم المتحضر إلا من مكان محدد وبعد إذن الإشارات الضوئية.
{ وتتقافز على ملامح وطريقة قيادة البعض في طرقاتنا ملامح (ثقالة) استثنائية لا تعرف الظرافة واللطافة والأدب الذي ينعكس في تصرفات تتسق والفعل الحضاري، مثل الوقوف المناسب بالسيارة في مكان مناسب لا يعرقل خروج مواطن آخر، أو يسد الشارع، أو يضايق ثالثاً من خلفك أو أمامك!!
{ لدينا أزمة سلوك حضاري، جميعنا- بمن في ذلك كاتب هذه السطور- ولا شك أننا في حاجة ملحة لمعالجة هذه الأزمة، لتقليل مساحات (الثقالة) و(الرخامة) و(اللا مبالاة بالآخر) في الشارع.. أو موقع السكن.. أو مكان العمل.
{ بالله عليكم.. حاولوا قدر ما استطعتم أن تكونوا ظرفاء.. لطفاء مع الآخر، حافظوا على نظافة مدينتكم.. على انسياب المرور فيها.. على الإفساح للآخرين في الطرقات (افسحوا يفسح الله لكم).. استخدموا كلاماً طيباً ومهذباً كما تسمعونه عندما تهبطون بلداً آخر.
{ تلاشت عبارات وسلوك التحدي والمكابرة واستباحة الشارع العام في غالب بقاع الدنيا من حولنا، تحرك العالم نحو ثقافة مختلفة بينما نحن ما زلنا في محطة (أضربني بالله)!!
{ أرجو صادقاً أن تتصدى رياض الأطفال والمدارس العالمية والإنجليزية والخاصة، وكذا ما تبقى من حكومية، لدورها المهم والأساسي في ترقية سلوك أطفالنا وأجيالنا القادمة كما ينبغي، فلا تكون العملية التربوية تجارة.. وحصص إنجليزي.. وخلاص!
{ جمعة مباركة.
الهندي عزالدين
المجهر
8 التعليقات
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Ali sdeeq
2018/02/23 at 9:08 م (UTC 2) رابط التعليق
انت شغال في المرور
يانجس انت يا منتفخ الاوداج
حضارة وظرافة بتعرف عنها شنو
قال الهندي ( إذا 🐕 الكلب عض إنسان هذا ليس خبر ؛ لكن إذا إنسان عض كلب 🐕 هذا هو الخبر) فهمتوا حاجة من الظريف ابو هنود
اكال الفلفل الحار والكسبرة وزيت دابر املا
لو عندي سلطه كان رحلتك إريتريا أو قوانتانام
الوعي المتصاعد
2018/02/23 at 9:19 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا كله بسبب المشروع الحضاري الفاشل
وهذا تراكم مشروعكم القذر
فساد وسرقه تمكين غير الاكفا واللصوص
والان هم في القياده واصبحت الغوضي
في جميع المجالات. وتدني السلوك العالم. اللامبالا
اذا كانت قياده البلاد قدوه حسنه وسلوك
ووطنيه وصدق امانه وعدم كذب و احتيال
لقاده الشعب بكل وطنيه نحو السلوك الراقي
فلابد من القدوه الحسنه وحب الوطن
هذا ليست من اهداف الكيزان منذ 89
كذب احتيال عدم وطنيه وضمير وسرقه
عدم عداله سرقه المال العالم
وتهجير المنتجين من الارياف نحو المدن
ماذا نحصل سوا هذا الفشل
Nadir Ali
2018/02/23 at 9:40 م (UTC 2) رابط التعليق
برغم تحفظنا على كتاباتك، إلا أن هذا المنشور لامس كبد الحقيقة .. فعلا نحن شعب نحتاج لوقفات في السلوك الإنساني القويم و المتحضر .. و الشوارع لا تكذب دائما …
حاج الجرافة
2018/02/23 at 9:46 م (UTC 2) رابط التعليق
استهدى بي الله ياهندي معقول رفيدة عثمان زعلتك كدة وسحبتها على السودانيون هههههههههههههههههه
اهل العوض
2018/02/23 at 10:42 م (UTC 2) رابط التعليق
استهدي بالله انت يا حاج الجرافه رفيدة عثمان شنو تقارنها مع المعلم الهندي عزالدين شاهد التقرير بتاع رفيدة عن النوبين في مصر والسودان تقول نوبين مصر عندهم حقوق احسن من السودان وناسيه جعفرنمري وعبدالرحيم حسنين وزير الدفاع كم وزير كم محافظ كم لواء في الشرطة و الجيش كم رجل أعمال كم ملياردير كلهم ديل في السودان دي عارضة ازياء كثيره عليها
ابومحمد
2018/02/23 at 10:22 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة مسئولين من الخير
الطرد تبع رفيدة الفركة والشملة والمريحلة مفروض اجة بالدي اتش ال
ودابوقوتة
2018/02/23 at 10:55 م (UTC 2) رابط التعليق
انت ابعد من الحضاره والسلوك الحضري من متي تعللمت الحضاره ولسانك يمتلي بعبارات لا تقال الا من امثالك قصفت وبهت بها العاقل والراشد تاره لعطا واخري لقوش الم تقراء ايها الهندي ما ذا كتبت ساره متصور ومزمل اسماعيل الم تر ما كتبوه عنك حتي تتكلم عن الحضاره ايها الهندي اكتب عن قوش واكتب عن سرقة الذهب في الثوره واكتب عن كريمات وابعد عن الحضاره والسلوك الحضري
…هانت الصحافه
ودابوقوتة
2018/02/23 at 11:02 م (UTC 2) رابط التعليق
ساره منصور مزمل اسماعيل نزيد رفيده الهندي يااخ كل الناس تمسح فيك الواطه انت فعلا تستاهل .اصبحت ملطشه وكمان نزيد فاطنه الله جابو والمستور كتير يا اخي انت فضيحه بالجد