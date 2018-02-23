صحفي سوداني يعتذر لمعتمد أمدرمان بعد أن إتهمه بالتحريض في حادثة رئيس صحيفة التيار

تقدم الصحفي ” عطاف عبدالوهاب التوم ”بإعتذار لمعتمد أم درمان “مجدي عبدالعزيز” يوم الجمعة، بعد أن إتهمه بتحريض صحفيين على الكتابة والتمهيد لحادثة الإعتداء علي الكاتب الصحفي “عثمان ميرغني”رئيس تحرير صحيفة التيار قبل ثلاث سنوات،بحسب مانقل محرر (كوش نيوز).
وكان “عطاف” قد نشر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٧م إتهاماً لمعتمد أمدرمان بتحريض صحفيين للكتابة والتمهيد لحادثة الإعتداء على ”عثمان ميرغني” رئيس تحرير صحيفة التيار قبل سنوات،الأمر الذي دعا المعتمد لرفع شكوى ضده لنشره لاتهامات كاذبة وإشانة سمعته.
وجاء في إعتذار “عطاف”بحسب مانقل محرر (كوش نيوز ) ” توضيح واعتذار عما أصاب الأستاذ مجدي عبدالعزيز معتمد امدرمان من جراء ما نشرت انا عطاف عبدالوهاب التوم رحمة الله،” أنفي تماماً إن الاستاذ مجدي عبدالعزيز قد قام بتحريض الصحفيين لما ذكرت تمهيداً للحادثة المذكورة واستند في ذلك ايضا علي إن التحريات في الحادثة المذكورة لم تأت بسيرة الاستاذ مجدي عبدالعزيز من قريب او من بعيد”.
مُضيفاً : “أتقدم ببالغ إعتذاري للاستاذ مجدي عبدالعزيز لما أصابه من إشانة لسمعته وتشويش في أداء مهامه الدستورية الحالية وأرجو منه السماح ثم نرجو جميعنا العفو والمغفرة من صاحب الامر رب العزة سبحانه وتعالي” وقد لاقى إعتذاره إستحساناً وإشادة من قبل أصدقائه على صفحته بـ” فيسبوك”.
ويُذكر أن رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية ”عثمان ميرغني” كان قد تعرض لاعتداء من قبل ملثمين مجهولين في مكتبه قبيل إفطار رمضان يوليو 2014 وضربه بعصي من قبل شخصين ملثمين كانا يستغلان عربة لاندكروزر، حققت حينها الشرطة في الحادثة ولم تشر إطلاقاً لـ ” مجدي عبدالعزيز” من قريب أو بعيد.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)