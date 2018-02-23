سيلفي مع ” النصري” يُقدم دليلاً في شكوى قانونية

قُدِم سيلفي للاعبين كرة قدم مع الفنان السوداني الشهير”محمد النصري “دليلاً في شكوى ضد أحد فُرق الناشئين في كرة القدم بمدينة بورتسودان بحسب مانقل محرر(كوش نيوز).إذ كانت الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي،يظهر فيها “النصري” مع فريق الشبيبة مروي شمالي السودان،واحد اللاعبين الذي كان مشاركاً في مباراة جمعت فريق “الاصلاح” الديوم الجنوبية ببورتسودان وفريق الشباب بالبر الشرقي اقصي فيها الإصلاح الأخير من المنافسة الاسبوع الماضي على كأس الوالي،دليلاً أن اللاعب لعب بطريقه “غير قانونية” مما دفع الشباب أن يتقدم بطعن في اللاعب مُستنداً على الصورة التي ألتقطت عقب مشاركته في مباراة مع فريق آخر مع الفنان ” محمد النصري” مما يشير أن اللاعب مُسجلاً في أكثر من فريق مخالفاً للائحة الناشئين .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)