بالفيديو .. “أنا منحوس .. أنا حظي قليل” احذر من تلفظها

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس يسخطون على حالهم، محذرًا من بعض المقولات ومنها “أنا منحوس.. أنا حظي قليل.. الناس مليانة في الكرة الأرضية مفيش غيري والفقر يعدي علي”.
وأضاف عبدالمعز، خلال لقائه في برنامج “لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc”، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نصحنا قائلاً في حديث شريف “احفظ الله تجده أمامَك، تَعرَّف إلى اللهِ في الرَّخاء يَعْرِفْك في الشِّدَّةِ، واعلَمْ أنَّ ما أخطَأَكَ لم يَكُن لِيُصِيبَكَ، وما أصابَكَ لم يَكُن ليُخطِئَك، واعلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ معَ العُسْرِ يُسرًا “.
مصراوي