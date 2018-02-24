جياد تشرع في تركيب خط جديد لصناعة بوكس حديث الصنع والآكسنت المضلع

تشرع شركة جياد للسيارات لتركيب خط جديد لصناعة عربات ( الآكسن المضلع) يشهد إنتاجه منتصف مارس القادم ويقوم بالتركيب شباب سودانيون وبجودة عالية وتميز، كما تدشن قريباً عربات بوكس حديثة الصنع لأول مرة في السودان .
وقال “عبد الله عبد المعروف” مدير عام شركة جياد للسيارات، في تصريح صحفي خلال الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد العام للصحفيين وممثلين لكافة الأجهزة الإعلامية برئاسة “الصادق الرزيقي” نقيب الصحفيين، قال إن أسرع صفقة قامت بها جياد للسيارات تمت مع الصحفيين واعتبرهم شركاء حقيقيين .
واستمع الوفد الزائر لشرح كافة المراحل التي تصنع بها السيارة من البداية إلى النهاية.
وقال إن هنالك وفداً من هونداي الكورية للإشراف على تركيب الخط الجديد (الآكسن المضلع) ليكون إضافة أخرى (للآكسن الدبدوب) الذي صنع سابقاَ .
وأوضح أن الشركة تمتلك أربعة مصانع بدءًا من بناء جسم السيارة والطلاء والتجميع النهائي وتتم جميع المراحل بسواعد سودانية متميزة في أدائها، مبيناً أن هنالك مصنعاً حديثاً لإنتاج فلاتر السيارات، وهي إحدى الصناعات المغذية لصناعة السيارات حيث يتم كل عام إضافة مصنع أو مصنعين حسب إستراتيجية الشركة.
المجهر.