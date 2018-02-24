المرأة المهاجرة بالكويت تدعم ترشيح البشير لـ ٢٠٢٠

أعلنت مدير إدارة المرأة المهاجرة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج آمنة جعفر عبدالعليم ريئسة وفد الجهاز المشارك في احتفالات رابطة المرأة السودانية بالكويت باستقلال السودان، دعم ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية جديدة للعام ٢٠٢٠.
وحيت آمنة جعفر، خلال مخاطبتها الليلة الوطنية التراثية التي نظمتها الرابطة ضمن احتفالاتها بأعياد الاستقلال بالكويت، روح الإخاء والتواصل بين المرأة السودانية ونظيراتها من الدول الأفريقىة والعربية بشكل عام والكويتية بشكل خاص، مشيرة إلى السيرة الطيبة التي تحظى بها المرأة السودانية بالكويت، وأنها محل تقدير وإشادة دولة الكويت حكومة وشعبا.
وأشار إلى إسهامات المرأة السودانية بالخارج في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للأسر السودانية وتعزيز الهوية الوطنية ودعم مسيرة السلام في السودان.
وناشدت المرأة السودانية في المهاجر كافة بنبذ الفرقة والشتات والابتعاد عن العنصرية والتوحد من أجل الوطن، مؤكدة وقوف المرأة السودانية خلف القيادة الرشيدة لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة، بهدف ترقىة الإنسان السوداني بالداخل والخارج.
يذكر أن الليلة التراثية التي جسدت تراث وحضارة السودان من عادات وتقاليد وثقافات وفن ورقصات ووجبات سودانية، حظيت بحضور مقدر من روابط المراة الأفريقية والأوروبية والأميركية والعربية وعضوات رابطة المرأة السودانية في الكويت.
كما تم تكريم أمين المراة لاتحاد نقابات عمال الكويت د.سناء العصفور لمواقفها الداعمة للمرأة السودانية بالكويت، ودمجها في المجتمع الكويتي والمجتمعات الأخرى.
شبكة الشروق