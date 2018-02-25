الأمم المتحدة في جنوب السودان تستدعي وحدة شرطة بعد انتهاكات جنسية

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، أمس (السبت)، إنها استدعت وحدة من الشرطة الغانية تعمل في أحد معسكرات الحماية التابعة لها في إطار تحقيق في اتهامات بأن بعضاً من أفرادها ارتكبوا انتهاكات جنسية.
وقالت بعثة حفظ السلام إنها طلبت من الوحدة المؤلفة من (46) عضواً العودة إلى العاصمة جوبا من موقع حماية المدنيين في واو شمال غربي جوبا بعد تحقيق في شكوى بأن أعضاء من الوحدة أقاموا علاقات جنسية مع نساء يقمن في المعسكر.
وقالت البعثة “تشير المعلومات الواردة إلى أن بعض أفراد وحدة الشرطة تورطوا في ممارسات جنسية (مقابل المال). وهذا انتهاك واضح لميثاق أخلاق الأمم المتحدة وبعثة حفظ السلام الذي يمنع العلاقات الجنسية مع المستضعفين بمن في ذلك متلقي المساعدات”.
صحيفة اليوم التالي