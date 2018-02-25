هذه الدولة احتلت المركز الأول عالميا بأعلى معدلات جرائم الاغتصاب!









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نشر مركز “katehon “، دراسة حول البلدان التي تشهد أعلى معدلات لجرائم الاغتصاب في العالم، وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول، تبعتها دولة جنوب أفريقيا في المركز الثاني، فيما احتلت دولة السويد المركز الثالث،

وتبعتها على التوالي كل من الهند، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، سريلانكا وأثيوبيا في المركز العاشر، بحسب موقع عكس السير.

وأشار المركز إلى أن مرأة واحدة من بين كل 6 نساء في الولايات المتحدة تعرضن لمحاولة اغتصاب.

صحيفة الجديد

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