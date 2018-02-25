وزارة الخارجية: مستمرون في الشراكة الاستراتيجية مع الصين

توقعت وزارة الخارجية مشاركة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الاقتصادي الأفريقي الصيني الذي سينعقد بدولة الصين الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال حامد ممتاز، وزير الدولة بالخارجية، لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الصين تعتبر الشريك الاستراتيجي الأوحد للسودان خلال السنوات الماضية، مبيناً أن العلاقة بين الخرطوم وبكين تتميز بالشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الفاعلة، موضحاً أن رئيس الجمهورية وجه وزارة الخارجية بتعزيز العلاقة مع الصين في كافة المجالات والترتيب لزيارة الرئيس الصيني للخرطوم خلال هذا العام.
صحيفة اليوم التالي