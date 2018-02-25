متصفّح مايكروسوفت إيدج يبدأ استخدام ميزة اللمس 3D Touch على iOS

حصل متصفّح مايكروسوفت إيدج على ميزة اللمس 3D Touch على iOS، ليدعم أخيرًا ميزة اللمس 3D Touch والتي سوف تمنح المستخدم نظرة خاطفة عن محتوى المتصفح ومعاينة المحتوى على حد سواء “peek وpop”، كذلك هناك إضافات أخرى، وإليك هذه الإضافات على شكل نقاط مختصرة:
-دعمه لفتح الروابط مباشرة من على أوتلوك.
-مشاركة الروابط من تطبيقات أخرى عبر صفحة المشاركة.
-ميزة التغذية بالاخبار في صفحة علامة تبويب جديدة وذلك بالانتقال إلى إعدادات المتصفح.
-فتح علامة تبويب جديدة في الخلفية عن الضغط لفترة طويلة على رابط.
-إصلاحات وتحسينات أخرى.
وأكد فريق عمل المتصفح أنه استجاب لأولئك الذين طلبوا المتصفح على أجهزة الآيباد اللوحية، وهي حاليًا في نطاق الأعمال.
بوابة فيتو