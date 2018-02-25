في مصر .. موظف لكل 20 مواطنًا

أكدت وزير التخطيط المصري، هالة السعيد، أن هناك موظفًا حكوميًّا لكل 20 مواطنًا، وهذا أمر لا يحدث في أي مكان بالعالم؛ لأن المتوسط العالمي في الدول هو موظف لكل 80 مواطنًا.
وقالت في تصريحات إعلامية لها: إن “القانون منع تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية”، لافتة إلى أن “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سينتهي خلال أسابيع من دراسة الفائض والعجز بكافة القطاعات من أجل إحداث التدوير في أجهزة الدولة”.
وأضافت أن “الوزارة بدأت في وضع النظام الوظيفي لوحدتي الموارد البشرية والمراجعة الإدارية، والدولة بدأت بالاستثمار في العنصر البشري، وإعداد التقييم بشكل مستمر، وأيضًا بدأنا في تطبيق النظام المميكن للخدمات بمحافظات القناة”.
صحيفة المواطن