نائب المجلس الصوفي رأيت الرئيس البشير على سيارة بيضاء “يخلي القصر من الدستوريين”

توقع قطب صوفي كبير بحدوث تغييرات كبيرة على مستوى الجهاز السياسي والحكومي والخدمة العامة في السودان ،وأبلغ نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتصوف البروفيسور عبدالجبار بلال الخالدي بحسب صحيفة “التيار” السودانية، أنه وأثناء غفوة بجوار الروضة النبوية بالحرم المدني رأى رؤية منامية شاهدخلالها الرئيس البشير وهو يمتطي سيارة بيضاء يدخل مكاتب القصر الجمهوري ويخليه من كبار الدستوريين الذين خرجوا من مؤسسة الرئاسة،
وقال إن تأويل الرؤية المنامية التي شاهدها بالحرم النبوي تحمل مؤشرات بقروب حدوث تغييرات جوهرية كبيرة بدولاب العمل العام وثورة شاملة تجتاح مؤسسات الحزب، وقطع “الشيخ عبدالجبار”،أن الرؤية المنامية الصادقة بالحرمين سريعة التحقق ولن تخيب .
الخرطوم (كوش نيوز)