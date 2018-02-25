فيلا للبيع بالعاصمة السودانية تُدهش رواد مواقع التواصل وتعليقات طريفة على “العرض”

أثارت ”فيلا” معروضة للبيع بضاحية ” كافوري ” بالعاصمة السودانية الخرطوم إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مما دفعهم لتعليقات طريفة وساخرة بحسب مانقل محرر (كوش نيوز) ، ففي حين علقت تسنيم ( أحي ياقلبي ) رد عليها أحدهم ( أمسكي قلبك مايقع الفيلا بتتعوض )،وعلقت إقبال( مستفزة جدا لمشاعرنا )في حين سخرت هويدا قائلة ( انا كنت عايزاها بس ما فيها حوض سباحه )،وعلقت سارة ( ماشاء الله .. عليكم الله بس ورونى الاشتراها شمار ساي )في حين علقت كبرياء ( ان شاء الله تكون من نصيبي مع اني حق التنشيط للنت ما عندي ولكن يأتي بها الله جميعا إن الله لطيف خبير) .
ويشهد سوق العقارات بالعاصمة السودانية الخرطوم إرتفاعاً جنونياً في الأسعار وسط قوة شرائية جامحة غير مسبوقة،وتحدث أصحاب مكاتب عقارية في الخرطوم لـ( كوش نيوز) أن سوق العقار يشهد طلباً عالياً وسط عروض مترددة من قبل البائعين منذ إطلالة العام 2018 وتأرجح سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
فتى الشرق العظيم .
2018/02/25 at 11:52 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ستير يا رب (( قل أعوذ برب الفلق )) تعليقات توقف الحال وتؤخر البيع اومال لو شوفتوا قصرا في الجنة تعملوا إيه وتقولوا إيه يا لطيف يا رب ألطف بعبادك ( بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) لو كان شئ يسبق القدر لسبقته العين ، وإن العين لتدخل الجمل في القدر .
إزهد في الدنيا يحبك الله وإزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ، يا من تنظر إلى نعمة غيرك ولا تستطيع أن تنالها قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وادعو لصاحبها بأن يبارك له فيها وييسر له في بيعها ويرزقه لعله في حاجة لتحصيل مالها .
رب ابني لي عندك بيتا في الجنة آمين .