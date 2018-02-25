الخرطوم.. إرتفاع جنوني في أسعار الإيجارات والأراضي

تشهد أسواق العقارات حالة من الركود في الإيجار ، مع إنكماش ملحوظ في الطلب بسبب حالة إرتفاع الأسعار في الأسواق ، وقال صاحب عقارات بالكلاكلة أمجد محمد بشير أن الإرتفاع المفاجئ في الأسواق جعل كثيرين من أصحاب العقارات يحجمون عن عرضها لعدم مواكبة الإيجار القديم لمستجدات الأسواق ومافيها من إرتفاع متوال في الأسعار مماسبب حالة الركود ،
مشيراً إلى أن إنخفاض سعر الدولار يؤدي لتحريك عملية الشراء للعقارات فيما يقود الإرتفاع إلى الإنكماش ، وأشار أن سوق العقارات يشهد حركة عالية في البيع رغم إرتفاع أسعار الأراضي ، ووصل سعر الأرض درجة أولى بمنطقة أبو آدم مابين 2.200 – 2.600 مليار جنيه بينما ذات المميزات قد تصل إلى أكثر من 3 مليار جنيه وتتفوق على الإيجارات نسبياً ،
وبحسب صحيفة الإنتباهة أوضح أمجد أن الطلب على الأراضي في إرتفاع مستمر بينما الإيجارات تتفاوت في الأسعار ووفقاً للموقع ومميزات المنزل ، حيث أن إيجار منزل كامل يتفاوت مابين 5.500 – 7 آلاف جنيه بمنطقة أبو آدم وكذلك الشقق مابين 3.500-5 آلاف جنيه ،
فيما تنخفض الإيجارات بالكلاكلة لإمتدادها حيث يصل إيجار البيت 4.500 – 5.500 آلاف جنيه والشقق 3 آلاف جنيه .
الخرطوم (كوش نيوز)