السودان: إجازة قانون يمنح أبناء دولة الجنوب من أمهات سودانيات الجنسية

أجاز مجلس الوزراء، يوم الأحد، مشروع قانون الجنسية تعديل العام الجاري، ومنح التعديل الحق في الحصول على الجنسية لمن هم من أم سودانية وأب جنوب سوداني. وأجاز المجلس برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم موقعة بين الحكومة وعدد من الدول.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، إن المجلس أجاز الاتفاقية الموقعة بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية أخرى موقعة مع الأردن في مجال التربية والتعليم، إضافة إلى اتفاقية مع بيلاروسيا في مجال الزراعة والأغذية والصناعة.
وصادق المجلس على اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من الحصول على تأشيرة مسبقة بين السودان وتونس، إلى جانب اتفاقية وقعها البنك المركزي ونظيره البيلاروسي للتعاون وتبادل المعلومات.
تقوية التعليم
وأشار صالح إلى إجازة تقارير مشروع تقوية تعليم الأساس الممول من البنك الدولي بقيمة ٧٦.٥ مليون دولار، وتم تنفيذه في كل ولايات البلاد ويتضمن تحسين البيئة المدرسية بانشاء ١٣١٢ فصلاً دراسياً، وتوفير الإجلاس في ٨٩٨ فصلاً، وتدريب ٥٩٠٩٠ معلماً، وتوزيع ١٦.٥ مليون كتاب مدرسي في الفصول المختلفة.
كما صادق المجلس، في جلسته الدورية، على تسهيلات دخول السياح للبلاد التي تضمنت إجراءات منح التأشيرة وتسهيل عبور السياح وزيادة ميزانية المشاركة في المعارض الخارجية، وزيادة وسائل النقل، وإكمال طرق السبلوقة ومحمية الدندر والنقعة والمصورات وجبل الداير.
وطالبت الجلسة من وزارة الخارجية إخضاع الدبلوماسيين لدورات تدريبية في مجال السياحة، فضلاً على إنشاء وزارة الدفاع مهبط بمحمية الدندر وتنفذ مطارات بمناطق الجذب السياحي، وتوفير خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بمناطق الجذب السياحي وزيادة الحوافز الاستثمارية بها.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الوزراء وجهوا بأهمية منح الامتيازات والإعفاءات للقطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي، وإلغاء القيود على حركة السياح بعد دخولهم للبلاد.