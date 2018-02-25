حرب إسفيرية وبلاغات تطارد المذيعة “تسابيح خاطر”

بعد التقرير الذي أعدته مذيعة قناة النيل الأزرق “تسابيح خاطر” لقناة ((mbc عن بعض نساء السودان ممن يستخدمن كريمات تفتيح البشرة وعرض عدد من النماذج خلال التقرير .
الأمر الذي جعل عدداً من النساء يقمن بشن حرب إسفيرية عليها وهن يطالبنها بالإعتذار عما بدر منها من إساءة لنساء السودان .
هذا وقد توعدت النساء اللائي تضررن من الفيديو بتقديم شكوى ضدها، فيما أكدت بعضهم أن المذيعة نفسها تندرج داخل ذات الإطار الذي تحدثت عنه بالفيديو وذلك بعرض صور لها وعلى يديها أثار استعمال هذه الكريمات التي تحدثت عنها في التقرير، وأنها بهذه الطريقة وبحسب صحيفة السوداني تكون قد خسرت جزئية كبيرة من شعبيتها .
الخرطوم (كوش نيوز)