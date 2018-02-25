كم يبلغ سعر الدولار مقابل جنيه جنوب السودان؟.. إرتفاع خرافي في سعر الوقود

إرتفع سعر لتر الوقود في دولة جنوب السودان مجددً بعد إستقراره لأكثر من شهرين إلى مبلغ (220)جنيهاً في محطات الوقود الرسمية التابعة للدولة في حين بلغ (250) جنيهاً في السوق الأسود بحسب شهادة مصادر ومواطنين بالعاصمة ،
في وقت إرتفع فيه أيضاً الدولار الأمريكي الذي يشهد ندرة بسبب حملة جها الأمن ضد تجار العملة في أسواق جوبا ، إرتفع إلى مبلغ (270) جنيهاً صباح يوم السبت بعد أن إستقر في مبلغ (241) جنيهاً قبل إسبوع ،
وبحسب صحيفة الإنتباهة من المتوقع ان تؤثر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والدولار في السلع الإستهلاكية في جنوب السودان
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
كامل
2018/02/25 at 11:29 م (UTC 2) رابط التعليق
الانتباهه دى جريدة قليلة أدب