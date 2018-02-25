ممثل مشهور يتسول في شوارع الخرطوم بحثاً عن الطعام

لفت ممثل مشهور في العقد السادس من عمره الأنظار وهو يتسول بإحدى أسواق الخرطوم وطرقاتها مرتدياً ملابس بالية ومهترلة وكان بادياً على ملامحه المرض الشديد وهو يمد يديه مستجدياً المال من المارة .
وتارة أخرى يقتحم المطاعم ليتناول بقايا الطعام، الأمر الذي أثار دهشة وشفقة كل من شاهد لما وصل إليه حال هذا الممثل الشهير، فيما قام بعضهم بالإقتراب منه والجلوس معه مستفسرين عما حدث له، ليتبين لهم انه ظل منذ سنوات وبعد مقاطعته للعمل في مجال التمثيل يعاني من مرض نفسي .
إلا أنه لم يتعاف وبدأت صحته تتدهور شيئاً فشيئاً ليصبح عاجزاً عن العمل، في الوقت الذي ساءت فيه ظروفه المادية وانفض زملاؤه وأهله من حوله لصبح متسولاً في الطرقات بحثاً عن الطعام ومكان ينام فيه .
الجدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني أن الممثل المشهور يعتبر من جيل الرواد في العمل المسرحي الذي قدم من خلاله عدداً من الاعمال المميزة التي تم عرضها في المسارح والاذاعات والتلفزيون فوجدت الرواج بجانب مشاركاته الدولية التي حصل من خلالها على عدد من الجوائز .
الخرطوم (كوش نيوز)