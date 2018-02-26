بعثة الهلال تعود إلى الخرطوم.. الأزرق يستأنف التحضيرات.. ويتأهب لمواجهة هلال التبلدي

ينتظر أن تعود تكون بعثة الهلال قد وصلت إلى الخرطوم قادمة من عطبرة بعد أن أدي الفريق أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز أمام الأمل أمس ضمن المجموعة الأولى، وسيواصل الأزرق برنامجه الإعدادي لبقية جولاته في المجموعة.
الأزرق يتأهب لمواجهة التبلدية
يستعد الهلال بدون راحة لمواجهة شقيقه هلال التبلدي يوم الجمعة المقبل بالجوهرة الزرقاء في ثاني مقابلات الأزرق بالدوري الممتاز، وتعتبر مباراة هلال شيكان من أقوى مواجهات المجموعة الأولى نظرا للمستوى المتميز الذي يقدمه أبناء كردفان علاوة على وقفاتهم المشهودة مع الهلال الاب، وحقق أزرق التبلدي بداية جيدة بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة ليحصد سبع نقاط أهلته لصدارة المجموعة.
تدريبات مكثفة
يستأنف الأزرق إعداده لمباريات الممتاز مساء اليوم على ملعبه بأم درمان بمشاركة جميع اللاعبين عدا المصابين، وسيعمل المدرب على معالجة الأخطاء التي صاحبت أداء اللاعبين في مباراة فهود الشمال.
الهلال يرتب لرحلة توغو مبكرا
قرر مجلس إدارة نادي الهلال وبالتشاور مع الجهاز الفني الترتيب مبكرا لرحلة الفريق إلى العاصمة التوغولية لوميه لمنازلة بورت توغو في العاشر من مارس المقبل في ذهاب الدور الثاني من رابطة الأبطال، وتقرر أن تغادر البعثة الزرقاء في الخامس من مارس حتى يتمكن الفريق من قضاء عدة أيام للتأقلم مع الأجواء هناك، كما سيوفد الأزرق مدير العلاقات العامة حسن محمد صالح قبل سفر البعثة لترتيبات حجز الفندق وملاعب التدريبات.
فارياس يستعين بالممتاز لتجهيز الهلال للأبطال
يسعى المدير الفني للهلال البرازيلي سيرجيو فارياس للاستفادة من جولات الدوري الممتاز لأجل الإعداد لمباراة توغو بورت التوغولي في ذهاب دور الـ (32) من دوري أبطال أفريقيا نظرا لضيق الوقت لخوض تجربة ودية مع أحد الأندية الأفريقية، وبجانب لقاء الأمل عطبرة سيواجه الأزرق هلال الأبيض قبل المغادرة إلى لوميه عاصمة توغو لملاقاة ممثلها في الأبطال، وتعد مباريات الممتاز فرصة طيبة للإطار الفني لمعالجة الأخطاء وترتيب الأوراق قبل المباراة الأفريقية.
صحيفة اليوم التالي