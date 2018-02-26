إعلامية عربية: تم اغتصابي وأنا في سن العاشرة!

بعد أن قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر إحالة الإعلامية منى عراقي، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة على خلفية استخدامها بعض العبارات غير اللائقة، على الهواء.
قالت عراقي إن “ألم الاغتصاب لا يشعر به سوى من مر بالتجربة”، مشيرة إلى أنها مرت بتجربة الاغتصاب عندما كان عمرها 10 سنوات، بحسب موقع دنيا الوطن.
وأضافت “أنا شخصيًا بعيش ألم الاغتصاب بشكل شخصي المجتمعات العربية ليست جريئة بما يكفي للاعتراف بحوادث الاغتصاب، مشيرة إلى مقولة الممثلة الكويتية شجون الهاجري لم أعد أتحمل الكتمان، أنا لقيطة”.
صحيفة الجديد