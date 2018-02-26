بالصور..ندى القلعة تلتقي المخرج سعيد حامد..هل تفكر سيدة الغناء السوداني في دخول السينما المصرية؟

نظم جهاز المغتربين للشعراء العرب حفل كبير للشعراء العرب بالخرطوم وتغنت خلال الحفل المطربة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة ندى محمد عثمان (القلعة) وقدمت فواصل من الغناء التي تفاعل معها الحضور.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد التقت القلعة خلال الحفل بعدد من النجوم والمشاهير على رأسهم المذيعة جدية عثمان والمخرج السوداني صاحب الأعمال الناجحة بالسينما المصرية سعيد حامد.
الصور التي رصدها محرر موقع النيلين وجدت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذين تداولوها داخل المواقع الاسفيرية وصفحاتهم الشخصية.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تساءل الجمهور عن الحديث الذي دار بين ندى وسعيد حامد, ومن ضمن الأسئلة المكررة داخل المواقع الاسفيرية: (هل تفكر القلعة في دخول السينما المصرية عن طريق سعيد حامد؟).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
ودموسي
2018/02/26 at 1:23 م (UTC 2) رابط التعليق
انا دائما بسال نفسي السؤال ده !!
ممكن واحد يديني اجابه محدده لوسمحتوا !
الملاحظ دائما بناتنا بلون ابيض يعني خواجيات
والاولاد بلون اسود .
القصة دي كيف يعني البطن بطرانه بتجيب
اولاد بلون اسود وبنات بلون ابيض ولاكيف القصة دي
يعني هسه كمان نشوف من الجماعه ديل بعدين ولد اسود وبنت بيضاء
ياهو زاااتو لالوب بلدي ولا تمر الناس
التحية لبنت بلدي يالاصلك سوداني
فعلا الجمال في كل مكان والجمال الاصلي في السودان
حلاتك يااصليه .. ماتنسوا الاجابه .
من غير ماتدخلوا في السياسه الشخصيه ..
انا اسود لكن ولدي لونه فاااتح تصدق دي يحلوها كيف .
نرجع تاني ونقول البطن بطرانه . ياابن بطرين شعب طيب وجميل ..