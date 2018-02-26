الأحمر يتقدم فنياً والصراعات الإدارية تتصاعد.. المريخ يبدأ الإعداد والتحضير لقمة مباريات المجموعة الثانية

سيكون أمام المريخ وقت مناسب للتحضير والإعداد لقمة مباريات الأسبوع أمام مريخ الفاشر الجمعة المقبل بحسب البرمجة التي وضعتها اللجنة المنظمة، وبحسب حديث المدرب محسن سيد مدرب مريخ الفاشر الذي أكد عدم وصول ما يفيد بتأجيل المباراة مؤكدا قيامها في موعدها المحدد الجمعة المقبل وهو موعد يتوافق مع قمة مباريات المجموعة الأولى التي تجمع الهلال بالهلال الأبيض، ويتوقع أن يتم تأجيل واحدة من المباراتين غير أن إقامتهما في توقيت واحد يبدو واردا لقصر الفترة الزمنية ولتطبيق الشعار الذي رفعه الاتحاد العام بعدم تأجيل المباريات إلا لظروف قاهرة.
مباراة المريخ أمام المريخ الفاشر ستكون حاسمة في سباق الصدارة بين الفريقين وحال حقق أبناء القلعة الحمراء الفوز فسيقتربون كثيرا من الصدارة ليكون انتزاعها من السلاطين رهن أداء مباراة واحدة فقط ويعد المريخ أقل الأندية التي لعبت مباريات في المجموعة وحتى الآن أدى المريخ مباراتين فقط، وعلى الجانب الآخر يتصدر أبناء الفاشر المجموعة برصيد عشر نقاط وستكون صدارتهم مهددة حال فقدوا نتيجة مباراتهم المقبلة أمام المريخ بالجمعة.
* الأحمر يقاتل على جبهة محلية فقط والصراع الإداري يصعب المهمة
سيكون تركيز المريخ على بطولة الدوري الممتاز فقط بعد وداع الفريق للبطولة الأفريقية، ويستهدف الأحمر درع الدوري الغائب عن خزائنه موسمين متتالين، وفي الظروف العادية ستكون مهمة أبناء القلعة الحمراء سهلة للغاية، غير أن الصراعات الإدارية والمشاكل التي تحيط بفريق الكرة ستصعب المهمة كثيرا، ويعاني الأحمر بشدة لتحقيق الإنتصارات في ظل الإهمال الكبير الذي حدث في الفترة الماضية من قبل مجلس الإدارة ما قاد لفقد لاعبين مؤثرين ما يزالون بعيدين تماما عن المشاركة، مهمة اللاعبين لا تبدو صعبة في المرحلة الأولى من المسابقة التي لن تكون حاسمة بل ستكون سلما فقط للوصول للمرحلة التالية التي ستكون مفصلية، ويتمنى أبناء القلعة الحمراء أن تحسم تلك الصراعات ليتفرغ نجوم الفريق لمهمتهم في الممتاز واستعادته لتعويض الخروج من البطولة الأفريقية والدخول للموسم المقبل بمعنويات مرتفعة وتنظيم كبير وهو ما لا يبدو صعبا في ظل توفر عناصر جيدة تملك خبرات هائلة تحتاج فقط لأجواء مناسبة للإبداع.
صحيفة اليوم التالي