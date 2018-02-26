دجاجة تدخل “الإليزيه” وتتقلد منصباً!

استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة تواجده في معرض الزراعة في باريس، لتبني دجاجة ستكون مهمتها توفير البيض الطازج له في قصر الإليزيه.
وبحسب موقع عكس السير، قدم المدير العام لمربي الدواجن في منطقة لوي دجاجة للرئيس الفرنسي، الذي قبل بالهدية قائلاً: “أقبل بها لكن يجب أن نجد طريقة لحمايتها من الكلب”، في إشارة إلى اللابرادور “نيمو”، الذي تم تبنيه من ملجأ تابع لجمعية حماية الحيوانات.
وكانت معلومات صحافية أشارت إلى أن زوجته بريجيت ماكرون، تنوي إقامة بستان خضار في قصر الإليزيه على غرار ما قامت به ميشال أوباما في البيت الأبيض.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن “وزارة الداخلية توفر البيض للإليزيه راهناً فهي تملك دجاجات”. وختم قائلاً “سنقيم قن دجاج في الإليزيه!”.
صحيفة الجديد