انقلاب منتظر في الاتحاد العام وتوقعات بعودة سر الختم ومجموعته على حساب شداد

توقعت مجموعة الإصلاح والنهضة في انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني، حصولها على حكم من محكمة التحكيم الرياضية بلوزان (كاس) يفيد بشىرعية انتخابات الاتحاد التي أقيمت في 30 إبريل من العام الماضي باتحاد الخرطوم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبطل الانتخابات بطعن من مجموعة التطوير (وقتها) برئاسة د. معتصم جعفر التي كانت تدير اتحاد الكرة.
غير أن مجموعة النهضة، تمسكت بشرعية الانتخابات غير المعترف بها ولجأت إلى تقديم شكوى لدى (كاس) بعد الاستعانة بمحام إيطالي شهير متخصص في مثل هذه القضايا، خاطبت محكمة التحكيم بلوزان صباح الخميس الماضي، اتحاد الكرة والمحامي الإيطالي إسكندر، وطلبت منه دفع الرسوم البالغ قدرها 1400 فرانك سويسري من أجل الاطلاع والإعلان النهائي عن الحكم في القضية مثار الجدل. وتشير التوقعات لأن المحامي الإيطالي أبلغ مجموعة النهضة بأن المحكمة ولمجرد مطالبتها بدفع الرسوم فإن هذا يعني قبول الشكوى، وذكر القيادي بمجموعة النهضة عبد القادر همد أنهم ظلوا في انتظار تسلم الحكم منذ يناير الماضي، مشيراً الى أن حيثيات القضية واضحة وهي الاعتراف بشرعية انتخابات إبريل من العام الماضي، لافتاً الى تقديمهم مستندات واضحة الى المحكمة الرياضية بلوزان، وشدد همد على أن مجموعته جاهزة لدفع الرسوم التي طلبته محكمة (كاس) لجهة أنهم قاتلوا من أجل الحصول على هذا الحكم.
وفي حال صدور الحكم لصالح مجموعة النهضة سيكون عبد الرحمن سر الختم، رئيسا للاتحاد، وعبد القادر همد نائب أول وعز الدين الحاج نائبا للرئيس ونصر الدين حميدتي نائبا للرئيس.
صحيفة اليوم التالي