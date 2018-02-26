مُفاجأة تلاقي “سناء حمد” سفيرة السودان بـ “بتايلاند”

فوجئت سفيرة السودان بتايلاند، سناء حمد العوض، بوجود رجل أعمال بريطاني يعيش في تايلاند، يدعى “راي برادبيري”، بحسب (السوداني) وهو روائي له مؤلفات عن السودان تناول فيها بورتسودان، والخرطوم، وام درمان وهيا، والشريعة الاسلامية، “برادبيري” عاش في السودان في الفترة (1972ـ1988)، وكان يملك شركة نقل تعمل بين بورتسودان وخشم القربة والخرطوم،غادر السودان بعد تدهور الأوضاع حينها، “برادبيري” عجز عن التأقلم على بلاده، وبحث عن بلد شبيه بالسودان من حيث تقبله للأجنبي ولطفه معه، فطاب له المقام في تايلاند.
الخرطوم ( كوش نيوز)
1 التعليقات
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2018/02/26 at 11:21 م (UTC 2) رابط التعليق
كوزه يودوها سفيره في تايلاند…
تايلاند حته وحده كدا دي القذافي ماسبقكم عليها