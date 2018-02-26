السودان: إبراهيم يتسلَّم مهام نائب رئيس المؤتمر الوطني رسمياً

تسلَّم مساعد رئيس الجمهورية، د.فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، يوم الاثنين، مهامه الحزبية رسمياً من سلفه نائب رئيس المؤتمر الوطني المقال، المهندس إبراهيم محمود، بحضور رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات.
وامتدح إبراهيم، خلال حديثه في مراسم التسليم والتسلم، التي جرت بمقر الحزب في الخرطوم، جهود سلفه محمود، وإنجازاته بالحزب خلال الفترة الماضية من حيث إعادة بناء الحزب وإنجاز الحوار الوطني وملف السلام واستفتاء دارفور.
كما أشار إلى انتخابات المحامين الأخيرة. وأضاف أن “ما تحقق بقيادة محمود يحسب لكل قيادات الحزب”.
وأفاد إبراهيم بأن الاجتماع يعد أول اجتماع بالنسبة له مع رؤساء القطاعات ونوابهم بالمؤتمر الوطني وأمناء الأمانات، مشيراً إلى التفاكر بعد التسليم حول القضايا والتحديات العاجلة التي يجب أن يتم البدء فيها فوراً ومراجعة البرامج التي تحتاج لترتيب، خاصة وأن والبلاد مقبلة علي تحديات 2020.
وقال إن المرحلة المقبلة تمثل تحدياً للحزب لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي لرئيس الحزب رئيس المجهورية، والبناء القاعدي الذي يبدأ أكتوبر المقبل.
وفي السياق، قال محمود “المؤتمر الوطني داري الذي عشت فيه كل حياتي وأنا جندي فيه أينما وجهت فيه أذهب، ونحن جنود مع فيصل”، مبيناً أن الأخير سيقود الحزب كأفضل مما فعلنا، على حسب قوله.
هذا وقد تقدم نائب رئيس المؤتمر الوطني المقال بالشكر والتقدير لرؤساء القطاعات وأمناء الأمانات الذين عملوا معه في الفترة السابقة، متمنياً التوفيق والنجاح لخلفه في تنفيذ توجهاته في البرامج والمشروعات كافة.
شبكة الشروق