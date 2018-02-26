الفريق طه: ما قيل عني كله تلفيقات صادرة عن خيال مريض.. هل يقصدون أن الرئيس هندي مثلاً

الفريق طه ينفي مانسب له بخصوص تصفية وتطهير أبناء الجعلية
*الفريق طه : الرئيس البشير أكثر سوداني قلبه على البلد
*الفريق طه : أنا من أوائل المنادين بإعادة ترشيح البشير ومن أي موقع أقف معه
الفريق طه : أتمنى للجهاز وصلاح قوش كل تقدم وإزدهار
الفريق طه : (الحكومة رايقة ، والمعارضة متضايقة )
قال الكاتب الصحفي محجوب فضل بدري في عموده (لكن المفروض)بعنوان: (حرب الجعليين والشوايقة) الحكومة رايقة ،والمعارضة متضايقة !! بآخيرة الرأي العام الأحد ، معلقاً على ماورد في عمود حديث المدينة بصحيفة التيار للكاتب عثمان ميرغني الذي جاء بعنوان : (حرب الجعليين والشوايقة) قال بدري ساخراً في عموده أن عمود عثمان ميرغني جاءه في بعض القروبات التي يشترك فيها ،حفل العمود بمقدمة أشادة بالشبكة التي تحمل إسم (عربة يجرها حمار!!) ويقصد شبكة (مونتي كاروو) التي مدحها عثمان ومدح مصداقيتها في شخص صاحبها الكاتب الصحفي ناصف عبد الله ، والذي لم يذكره بدري مكتفياً بعبارة والقائم على أمرها (لا أذكره !!) – ساخراً – وتابع محجوب قائلاً : والتي وصف أي -عثمان – بأن أخباره (ذات صدقية عالية!!) مع زيادة التأكيد بأن إسم الشبكة لا خطأ مطبعي فيه . فهو يكتب هكذا عن قصد (عربة يجرها حمار)
وبعد المقدمة يدلف (الكاتب) إلى متن الموضوع وهو التعليق الغاضب المنسوب للفريق طه عثمان الحسين ، مدير مكاتب رئيس الجمهورية السابق والموجود خارج البلاد ، على التنقلات الأخيرة في أجهزة الدولة ، والتي وصفها (الفريق طه) بأنها تستهدف تصفية وتطهير أبناء الجعليين من الوظائف العامة –حسب مانسب له عبر شبكة مونتي كاروو.بعد أن أصبح الإنتماء القبلي على صدارة المؤهلات التي ترفع أقواماً وتضع آخرين ، ولم يتبق (بحسب عثمان) إلا أن تدرج في الدستور مادة تقنن نظام التمييز القبلي ،، وحذر الفريق طه من مثل غضبة المك نمر وأنذر العمود بقرب حدوث – حرب عبثية يتسلى بها من لاتحرقه نارها – انتهى الاقتباس .
والحديث لمحجوب بدري يقول وأربأ بالفريق طه عثمان أن يتردى إلى هذا الدرك من الحقد على بلاده .. وأربأ كذلك بالأستاذ عثمان ميرغني أن يروج لمثل هذه الأفكار الفطيرة !! وبهذا الأسلوب الذي يستخف بعقول القراء بهذا الشكل المزري !!
إلى ذلك كشف بدري عن مكالمة هاتفية له مع الفريق طه قائلاً: تحدثت على مدى نصف ساعة مع الفريق طه عثمان وأبدى استغرابه من أن ينسب لصحيفة يومية (كلام أسافير) بعيد كل البعد عن الحقيقة ،ومجهول ، المصدر ، وكله تلفيقات صادرة عن خيال مريض !! وقال الفريق طه التغيير سنة الحياة ، ولا أشك ولو للحظة واحدة، أن القرارات التي جرت مؤخراً تهدف إلى المزيد من تأمين الوطن والمواطن،، وأنها إجراءات روتينية تحدث كل عام في الأجهزة الأمنية المختلفة ، فالإحالة على المعاش ، والترقيات والتنقلات ، أمر عادي ،،وعندما ينسب إلى شخصي كلام عن استهداف الجعليين .. هل يقصدون أن الرئيس هندي مثلاً..وقال إن الرئيس البشير أكثر سوداني قلبه على البلد .
ويفعل مايراه في المصلحة العامة وأبعد الناس عن التعصب القبلي والجهوي ، وأصلح من يقود البلاد في المرحلة المقبلة .
وتابع بدري في نقل مادار بينه وبين الفريق طه قائلاً: والحديث هنا للفريق طه .. وأنا من أوائل المنادين بإعادة ترشيحه وانتخابه لا لشئ إلا مصلحة الوطن ، وصيانة أمنه واستقراره وتابع إن المشير البشير أصبح ضمانة للسلم والأمن في فضاء المنطقة بأسرها وخاصة في دولة جنوب السودان ،، وأضاف أنا من أي موقع أقف مع الرئيس البشير وأخدم السودان أرض الآباء والأجداد وشعب السودان أهلي وعشيرتي ،، وأتمنى لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت قيادة الفريق مهندس صلاح قوش في عهده الجديد كل تقدم وازدهار وأن يضطلع بدوره المرسوم له بالكفاءة والاقتدار المعروف عن الجهاز ورجاله .
ونقل بدري في نهاية عموده تمنيات الفريق طه من الإعلام السوداني عامة والصحافة خاصة ، أن يزيدوا من اهتمامهم بالمواطن ، وأن يحثوا الناس على زيارة الإنتاج والإنتاجية ، لأن في ذلك المخرج الوحيد لاقتصاد بلادنا . وختم الفريق طه كلامه بقوله: ( الحكومة رايقة والمعارضة متضايقة ).
ويعلق محجوب بدري بالقول على ما جرى: رأيت أن أنقل مادار بيني وبين الفريق طه إلى العلن لنتشارك مع القراء مايدور في خلد رجل حاز على اهتمام الرأي العام السوداني وقتاً مقدراً ولا يزال . وليس له أية أجندة خاصة ، إلا في الأخيلة المريضة ، وينادي بأن يلتف الناس حول الرئيس ،مثلما يسعى الرئيس لجمع الناس لما فيه خير البلاد والعباد .
سعيد يوسف
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
ودموسي
2018/02/27 at 1:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماعايز اتكلم عن القبليه بس
النتانة طفحت خلااااص