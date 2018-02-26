حسين ملاسي: فيصل إيراهيم عاجز عن تغيير صور ابراهيم محمود كيف يغير حزب

علق الكاتب الصحافي الساخر ” حسين ملاسي ” على بقاء صور مساعد رئيس الجمهورية السابق ونائب الحزب الحاكم في السودان ” ابراهيم محمود” على مقر الحزب بشارع المطار بحسب مانقل محرر (كوش نيوز) قائلاً : ” كيف لفيصل حسن إبراهيم أن يغير تركيبة الحزب ومراكز قواه ووزراء الحزب في الحكومة، بل ووزراء الأحزاب الأخري كما لوّح، وهو عاجز عن تغيير صور إبراهيم محمود مجاوراً الرئيس في اللافتات العملاقة التي تحيط بالجدران الخارجية لمباني المركز العام للمؤتمر الوطني! ” فعلق عليه أحدهم ” يتصل بمعتمد الخرطوم اللواء عمرنمر عندو (كراكه) كبيرة .. يجي يكنس ويمسح آثار ولافتات إبراهيم محمود “،فأجابه “ملاسي” (يا حليل نمر، شالوهوا حتى من المجلس الأعلى للبيئة، خلي المحلية! ) .
ودرج ” ملاسي “على نشر تأملات ذات دلالات عميقة وساخرة في آخيرة صحيفة ” السوداني ” .
الخرطوم (كوش نيوز)