سبب الفنان الشاب حسين الصادق أزمة داخل قناة النيل الأزرق جراء رفضه المشاركة في النسخة الجديدة من برنامج القناة الجماهيري (أغاني وأغاني) وكشف مصدر مقرب من مدير القناة الأستاذ حسن فضل المولى أن كل المساعي لإقناع حسين الصادق فشلت كان آخرها – حسب الأخبار يوم الإثنين- جلست مدير القناة معه لإقناعه ولكن لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة هل اقتنع حسين بالمشاركة أم لا فحسين ناقم على القناة بسبب البث المشوه لحفله الأخير.
الخرطوم(كوش نيوز)
حسين الصادق يرفض المشاركة في (أغاني وأغاني)
سبب الفنان الشاب حسين الصادق أزمة داخل قناة النيل الأزرق جراء رفضه المشاركة في النسخة الجديدة من برنامج القناة الجماهيري (أغاني وأغاني) وكشف مصدر مقرب من مدير القناة الأستاذ حسن فضل المولى أن كل المساعي لإقناع حسين الصادق فشلت كان آخرها – حسب الأخبار يوم الإثنين- جلست مدير القناة معه لإقناعه ولكن لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة هل اقتنع حسين بالمشاركة أم لا فحسين ناقم على القناة بسبب البث المشوه لحفله الأخير.