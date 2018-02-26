أكدت المذيعة عفاف حسن أمين باتجاهها لتقديم شكوى ضد قناة الشروق الفضائية للمطالبة باستحقاقاتها المالية نظير حلقات برنامج (مع النصري )التي أعدتها للقناة قبل عدة سنوات من الآن بعد أن هضمت القناة حقوقها في عهد المدير السابق المهندس محمد خير فتح الرحمن ، وقالت عفاف لصحيفة الأخبار يوم الإثنين : منحتني القناة قبل شهرين من الآن مبلغ 60 ألف جنيه وقال لي المدير الفريق السر أحمد عمر إن باقي المبلغ سيتم تسويته لا حقاً ، ولكن منذ تلك اللحظة لا حس ولا خبر فلم تفي القناة بالتزامها معي وتبقى لي مبلغ 120 ألف جنيه بطرف القناة تماطل في سدادها لذلك أوكلت محامياً لبدء الإجراءات القانونية ضد قناة الشروق الفضائية لاسترداد حقوقي المهضومة .
الخرطوم (كوش نيوز)
عفاف حسن أمين تقاضي قناة الشروق من أجل 120,000جنيه
أكدت المذيعة عفاف حسن أمين باتجاهها لتقديم شكوى ضد قناة الشروق الفضائية للمطالبة باستحقاقاتها المالية نظير حلقات برنامج (مع النصري )التي أعدتها للقناة قبل عدة سنوات من الآن بعد أن هضمت القناة حقوقها في عهد المدير السابق المهندس محمد خير فتح الرحمن ، وقالت عفاف لصحيفة الأخبار يوم الإثنين : منحتني القناة قبل شهرين من الآن مبلغ 60 ألف جنيه وقال لي المدير الفريق السر أحمد عمر إن باقي المبلغ سيتم تسويته لا حقاً ، ولكن منذ تلك اللحظة لا حس ولا خبر فلم تفي القناة بالتزامها معي وتبقى لي مبلغ 120 ألف جنيه بطرف القناة تماطل في سدادها لذلك أوكلت محامياً لبدء الإجراءات القانونية ضد قناة الشروق الفضائية لاسترداد حقوقي المهضومة .