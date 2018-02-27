أغنى 10 مدن في العالم .. هل بينها مدينة عربية؟

كشفت دراسة جديدة عن قائمة أغنى 10 مدن في العالم، والتي أظهرت سيطرة آسيوية.
وأشارت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن القائمة التي أعدتها “نيو وورلد ويلث” ركزت على إجمالي الثروات الخاصة في كل مدينة، والتي وجد أنها تتراوح ما بين 1 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح الباحثون أن إجمالي الثروات الخاصة، حققت أرقاما أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول والمدن.
وخلت قائمة المدن العشر من أي مدن عربية.
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
1- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (3 تريليون دولار).
2- لندن، بريطانيا (2.7 تريليون دولار).
3- طوكيو، اليابان (2.5 تريليون دولار).
4- وادي السيليكون، الولايات المتحدة الأمريكية (2.3 تريليون دولار).
5- بكين، الصين (2.2 تريليون دولار).
6- شنغهاي، الصين (2.2 تريليون دولار).
7- لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (1.4 تريليون دولار).
8- هونغ كونغ (1.3 تريليون دولار).
9- سيدني، أستراليا (1 تريليون دولار).
10- سنغافورة (1 تريليون دولار).
وتحدثت الدراسة أيضا عن أن معظم المدن الأغنى في العالم، تعاني من تفاوت في مستويات الدخل والمعيشة ونوعية الحياة، وفجوات في الثروة، حيث أن لندن ثاني أغنى مدينة في العالم، تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
كما أن مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك الأمريكيتيين تسجلان أعلى معدلات عدم المساواة في الدخل.
سبوتنيك