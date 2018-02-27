القوات المسلحة تضبط أسلحة وذخائر بالقضارف

تمكنت قوات تابعة للفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف من ضبط (157) قطعة طبنجة تسعة ملى بلغارية الصنع بجانب خمسة آلاف طلقة كلاشنكوف بمنطقة دوكة بمحلية القلابات الشرقية.
وحيا وإلى القضارف المهندس ميرغنى صالح سيد أحمد لدي وقوفه صباح اليوم بقيادة الفرقة الثانية مشاة برفقة لجنة أمن الولاية على الأسلحة التى تم ضبطها، القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية الأخرى وهى تذود عن البلاد وتقدم الأنفس رخيصة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأرض والعرض.
وقال إن الأجهزة الأمنية بالولاية قادرة على بسط الأمن والاستقرار وإن عمليات جمع السلاح فى نهاية مرحلتة الطوعية وبداية عمليات الجمع القسرى الاجهزة المعنية قادرة على جمع السلاح داعيا كافة المواطنين للإسراع فى عمليات جمع السلاح لكي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية .
كما أكد متابعة ورصد كافة المتعاملين بالسلاح بالولاية مؤكدا حرص حكومة الولاية على جعل الولاية آمنة ومستقرة وخالية من السلاح.
من جهته أوضح اللواء الركن الصادق خالد البشير حاج رحمة قائد الفرقة الثانية مشاه أن قوات الاستخبارات بقيادة الفرقة الثانية مشاة تمكنت من ضبط هذه الأسلحة والذخائر بمدينة دوكة تقدر قيمتها بأكثر من أربعة مليارات جنيه .
ودعا القائد كل من يمتلك السلاح الي ضرورة الإسراع فى عملية التسليم طوعا مؤكدا قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على بسط الأمن وجمع كافة الأسلحة بالولاية.
سونا