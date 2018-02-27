حريق هائل يلتهم مئات أشجار النخيل ” بالجابرية “ شمالي السودان

إندلع حريق هائل في مزارع النخيل مساء الثلاثاء السواقي 14- 13 -12 بمنطقة ” الجابرية ” بحري محلية الدبة شمالي السودان، وقضى على مئات أشجار النخيل بمزارع المنطقة، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين.
وتعاني الولاية الشمالية التي يعتمد سكانها على التمور في مداخيلهم من ظاهرة حرائق مزارع النخيل المتكررة بعدة مناطق بالولاية، والتي عجز المسؤولون والمزارعون من تفاديها، وكان من ضمنها حريق ” جزيرة بروس” بتنقسي الجزيرة، الذي تسبب في أضرار بالغة على الأهالي، وتتكرر هذه الحوادث بأسباب مختلفة يرجع معظمها بسبب عمليات النظافة العشوائية التي يقوم بها المزارعين لمخلفات الأشجار.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)